Ultimo esprime soddisfazione dopo pronuncia Cassazione su Processo trattativa Stato-Mafia

15:00 – Con un post sulla sua pagina Twitter il Capitano Ultimo, famoso comandante dei reparti speciali dei Carabinieri ha “salutato” favorevolmente, ieri, la sentenza emanata qualche giorno fa e relativa al processo meglio conosciuto come “Trattativa Stato Mafia”.

Ultimo ha twittato: “Vince la Giustizia giusta, sconfitta la giustizia malata. Onore a tutti i Carabinieri caduti contro la Mafia . Disprezzo per gli sciacalli di sempre“. Allegata al twitt la foto del comandante che omaggia la Stele in memoria dei Carabinieri, uccisi nel vile attentato terroristico a Nassyria durante la missione italiana in Iraq.

FMP