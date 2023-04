Lavoro. Meloni a sindacati: Confronto è importante oggi è primo incontro

(DIRE) Roma, 30 Aprile – “Il CdM di domani prenderà provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.

Non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante, in un momento particolare in cui abbiamo tante sfide da affrontare per la nostra Nazione. D’altro canto vi sono anche buone notizie, per esempio il fatto che gli hedge fund hanno smesso di scommettere contro l’Italia”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ai sindacati durante l’incontro a Palazzo Chigi. “L’incontro di oggi quindi non è esaustivo rispetto al nostro dialogo, anche perché l’iter del provvedimento che approveremo domani sarà abbastanza lungo”, ha aggiunto. (Anb/ Dire) 19:54 30-04-23