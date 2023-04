L’elefante giustamente arrabbiato si vendica della turista

La scena catturata in un parco nazionale nello Sri Lanka

Gli animali non si divertono se fai loro degli scherzi. E le persone dovrebbero capirlo a un certo punto. Quanto sopra è ampiamente dimostrato da un video che nelle ultime ore ha fatto il giro del web e che mostra un elefante che scuote la proboscide e scaraventa via una donna che si è presa gioco di lui in un parco nazionale nello Sri Lanka.

La giovane turista nel video tiene una banana davanti alla proboscide di un elefante addomesticato che le si avvicina per assaggiare la prelibatezza. Sorridendo disinvolto, la turista all’ultimo minuto finge di andarsene senza dare da mangiare all’elefante, incorrendo nella sua ira.

Dopo un po’, l’animale perde la pazienza; si gira e con la proboscide scaraventa in aria la giovane. Quando ti intrometti nella loro vita, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli elefanti reagiscono così; “il comportamento di questa turista è stato deplorevole» ha twittato il servizio forestale indiano. Molti turisti danno per scontato che gli elefanti sono come un cane da compagnia, invece può toglierti la vita in una frazione di secondo, un animale selvatico è sempre selvaggio.

Gli animali selvatici dovrebbero rimanere tali, il fatto che siano addomesticati non li rende domestici. Gli animali selvatici addomesticati mantengono le stesse caratteristiche instintuali dei loro corrispettivi selvatici, e quindi restano animali non programmati per interagire con l’uomo.

c.s. – Sportello dei Diritti