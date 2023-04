Presentato a Roma il Premio “La Calabria che lavora” . Si è svolta nella sala stampa della Camera dei deputati, in Via della Missione a Roma, la presentazione del premio ” La Calabria che lavora”. La cerimonia di premiazione giunta alla XXII edizione, che coinvolgerà aziende ed imprenditori , si svolgerà il prossimo 4 giugno al Resort Caposperone di Palmi. Gianni Lattanzio Direttore Editoriale di Meridiano Italia, ha introdotto e coordinato i lavori dell’ incontro. A porgere il saluto istituzionale l ‘ On. Fabio Porta, di origini siciliane con grande esperienza all ‘estero, da sempre a supporto delle eccellenze italiane nel mondo.

L’ On. ha elogiato l ‘importanza del Premio come possibilità di crescita e promozione dell’ Italia intera. A seguire, Lattanzio ha introdotto Pino Parise, Presidente dei Calabresi nel Mondo, professionista innamorato della Calabria, che da 40 anni segue le nostre Comunità all ‘estero. Parise ha spiegato come le eccellenze Calabresi rappresentino una fonte da cui attingere per rinnovare e aiutare la Calabria povera, esaltando Il turismo locale come potenzialità del territorio , sottolineando la persistente ricchezza della Magna Grecia nelle numerose sfumature. Parise ha rimarcato il valore del Premio, elemento di stimolo per le nuove generazioni, promuovendo il lavoro di squadra e la collaborazione per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi comuni.

Si sono alternati al tavolo della conferenza, il Prof. Francesco Cianciarelli, Comitato scientifico del Premio, che si è soffermato sulla lunga storia millenaria della grande Calabria e dei suoi personaggi che l’ hanno resa nota nel mondo, nei più svariati settori. Tra gli interventi segnaliamo quello di Gianni Testa Direttore Artistico Musicale che ha raccontato e condiviso il suo successo artistico con la Josera Publishing e che con volontà e tenacia mira a sviluppare la sua società artistica , affermandosi attraverso una consolidata struttura aziendale.

Tra gli ospiti, il Dott. Vittorio Bisogni Pneumologo di fama Nazionale apprezzato per il suo attivo contributo alla Protezione Civile Italiana, in prima linea a Bergamo e Napoli nel periodo della pandemia COVID-19. Per gli interventi compiuti, con grande professionalità, altissimo senso del dovere e generoso spirito di solidarietà, verrà insignito a Palmi con un premio speciale. A seguire l’ apprezzato intervento di Giuseppe di Francia, titolare del Resort Caposperone di Palmi, che ospiterà la cerimonia di premiazione ,anche , di questa edizione del Premio. Di Francia ha elogiato l ‘organizzazione di Franco Buccina’, sottolineando il contributo positivo che l ‘evento riesce a dare in termini di visibilità e di promozione nel territorio.

Infine, è intervenuto il Presidente del premio Franco Buccina’ che ha sintetizzato i 22 anni di successo del Premio, da sempre attribuito a personaggi di rilievo che portano alto il nome della Calabria nel mondo. Con uno sguardo al futuro, ha illustrato anche i progetti legati alla moda e ai concorsi di bellezza da lui ideati. Ha ringraziato tutti i suoi collaboratori, in particolare, i due referenti su Roma, il Presidente dei Calabresi nel mondo Pino Parise e la giornalista e conduttrice reggina Marilena Alescio. In chiusura il Prof. Cianciarelli ha voluto consegnare un riconoscimento speciale a Franco Buccina’ , alla moglie Anna Patania e al figlio Giulio.

Alla presentazione presente un nutrito parterre di giornalisti e ospiti: Giuseppe Scuccimarra giornalista, Arianna Prencipe, Marcella Mastrobuono, Cataldo Pugliese Segreterio Italia del meridione, l ‘Avvocato Annamaria Di Francia, Jennifer Bohlin Panozzo, Valerio Scambelluri, Mariangela Petruzzelli presidente Miss Chef, Mirco Scurti Mister Over Città di Sanremo 2023 e tanti altri amici del Premio “La Calabria che lavora”.