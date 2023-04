Spalletti: “L’ultimo chilometro è quello più faticoso”

(DIRE) Napoli, 30 Apr. – “In questa situazione di classifica ci sto comodissimo. Rimandiamo, ma è un allungare i festeggiamenti perchè son convinto che quei due punti li faremo”. Così Spalletti ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio con la Salernitana che ha rimandato la festa scudetto del Napoli.

“Se per caso dovessimo vincere per me diventa più tranquillità e più piacere a veder gioire la gente. Riceveranno una frustata di entusiasmo tutti quelli che amano questo sport. Farà piacere a tutti, al di là di quelli contro, di quelli un po’ cattivelli”. “I giocatori si sono messi a testa bassa a fare quello che gli veniva chiesto, sono diventati una squadra di amici, e anche oggi il pensiero era quello, lavorare per i compagni. In questo calcio hai solo una possibilità di uscirne a testa alta, se riesci a vincere il campionato, altrimenti hai fatto solo cose parziali.

C’è solo un modo di non ricevere critiche in questo sport, e non giocare a calcio. Ci sono i cecchini che fanno questo di professione. Ma per me non è un problema. L’unica via di uscita è arrivare primi. Nelle partite come oggi bisogna andare a giocare più palle dietro la linea difensiva, finché non hanno i piedi sulla linea di fondo.

Nel secondo tempo l’abbiamo fatto, nel primo troppo palla sui piedi e adesso non siamo così brillanti come in altri momenti. Ora non abbiamo quella qualità e quella lucidità che abbiamo avuto in altre partite.

L’ultimo chilometro è quello più faticoso. Quando giochi sui piedi e riporti a volte diventa anche noioso, se invece metti la palla oltre la difesa, diventa tutto molto più eccitante per la squadra e trainante per uno stadio così”. (Pic/ Dire) 17:54 30-04-23