Oltre 800mila persone potrebbero fuggire dal Sudan

L’ONU lancia l’allerta, potrebbero fuggire dal Sudan più di 800 mila persone. Il riferimento è ovviamente alla guerra civile che si sta combattendo già da settimane nello stato centroafricano. A lanciare l’allarme, con un twitt sulla sua pagina social Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il quale precisa: “Speriamo che non si arrivi a tanto ma se le violenze non cesseranno, vedremo più persone costrette a fuggire dal Sudan in cerca di sicurezza”.

Sono già in molti i sudanesi che si stanno spostando negli stati limitrofi, alcune migliaia anche in Arabia Saudita ed i flussi sono destinati ad aumentare perchè gli scontri tra esercito regolare e milizie ribelli proseguono a Khartum, la Capitale.

HTTH