AGCOM: campagna istituzionale “Lascia l’odio senza parole”

Contrasto ai discorsi d’odio in rete

(DIRE) Roma, 2 Mag. – Parte oggi la campagna istituzionale dell’Autorità “Lascia l’odio senza parole”, per il contrasto e la sensibilizzazione di cittadini ed utenti sul fenomeno dei discorsi d’odio in rete/dell’hate speech online. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto di ricerca europeo “Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech” – IMSyPP, inscritto nel Programma della Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Consumatori – inteso a contribuire allo sviluppo di un’area in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, siano promossi, tutelati ed efficacemente attuati, come sancito anche dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (D.lgs n. 208/2021).

In tale contesto, il progetto IMSyPP ha come obiettivo lo sviluppo di sistemi multilingua per il monitoraggio del linguaggio d’odio in rete, al fine di identificare i fattori determinanti del fenomeno, le raccomandazioni più efficaci sul piano delle narrazioni, e le più opportune proposte di policy in un’ottica europea.

Lo spot dedicato alla campagna, trasmesso sulle reti radiotelevisive RAI, negli spazi determinati dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della Legge 7 Giugno 2000, n. 150, e sui canali istituzionali dell’Agcom (sito web e social media) ha l’obiettivo di sensibilizzare su come le espressioni d’odio si pongano in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, oltre che del principio di non discriminazione. (Vid/ Dire) 12:49 02-05-23