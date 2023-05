Costituzione Intergruppo parlamentare sull’emergenza sanitaria e la ripresa

(DIRE) Roma, 2 Mag. – Si è costituito in Parlamento l’Intergruppo parlamentare sull’emergenza sanitaria e la ripresa che sarà presentato domani nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, alle 12.

Saranno presenti parlamentari di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione assieme al comitato tecnico scientifico e al presidente, la deputata Arianna Lazzarini. Lo scopo è favorire un maggiore e più articolato confronto in materia di emergenza sanitaria e su come poter rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, anche grazie ai fondi previsti dal PNRR.

L’Intergruppo si pone come un momento di confronto politico-parlamentare e di dialogo con gli operatori ed esperti qualificati del settore per capire meglio e affrontare con incisività e concretezza i grandi cambiamenti in atto, demografici, tecnologici, clinici e digitali. Un rafforzamento è necessario per superare eventuali future pandemie che vengono ritenute ora eventi estremamente possibili.

Sono del resto evidenti alcune criticità strutturali nell’organizzazione del sistema sanitario non più adeguato alle esigenze attuali che richiedono un approccio alla persona piuttosto che al malato. E’ possibile seguire la conferenza stampa sulla webtv della Camera dei Deputati (Vid/ Dire) 19:05 02-05-23