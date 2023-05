DL Lavoro. Bellucci: aiuti con visione a lungo termine, sostegni e chance

(DIRE) Roma, 2 Mag. – “Ieri abbiamo dato un’indicazione chiara su come l’Italia debba puntare sul lavoro, sulla formazione e sull’inclusione. Avevamo promesso di fornire un aiuto a chi è in stato di maggiore fragilità e bisogno, così è stato fatto.

Per questo abbiamo individuato due diversi aiuti: uno per le famiglie con persone fragili e in situazioni di grave difficoltà, l’altro per coloro che seppur in età di lavoro non hanno un’occupazione e chiedono di formarsi e lavorare. Con il taglio del cuneo, poi, abbiamo scelto di sostenere i redditi e il potere d’acquisto degli italiani; questo significa, oggi, contrastare l’impoverimento dei salari causato dalla spirale inflattiva”.

Così il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputato FdI Maria Teresa Bellucci intervenendo a TgCom24. “Abbiamo iniziato, in tal modo, un lavoro che mira a rendere strutturali gli interventi.

Alla sinistra che parla di mancette, dall’alto di analisi e prospettive moderne sull’armocromia, vorrei dire che gli italiani – grazie alle scelte di questo esecutivo – avranno all’incirca 100 euro in più in busta paga, e questo è un dato di fatto in una Nazione che ha visto il potere d’acquisto scendere in modo vertiginoso”, ha precisato Bellucci. (Vid/ Dire) 14:09 02-05-23