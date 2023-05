Forlì, scontro tra auto a Savignano sul Rubicone. Una rimane in bilico su un fosso

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.30, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico è intervenuta nel comune di Savignano sul Rubicone per un incidente stradale accaduto in via Rubicone Destra. Due veicoli si sono scontranti frontalmente e uno dei due, dopo l’urto, è finito in bilico su un fosso.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno collaborato col personale sanitario nell’assistenza alle persone a bordo delle auto. Sul posto presenti le Forze dell’ordine per quanto di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85672