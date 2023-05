Migranti. Sbarco Vega a Reggio Calabria. Identificate 491 persone

200 Rimarranno in Calabria. Altre ripartite in Emilia Romagna, Campania e Lombardia

(DIRE) Reggio Calabria, 2 Maggio – Sono 491 i migranti giunti stamane al porto di Reggio Calabria, a bordo della nave Vega della Marina militare, proveniente da Lampedusa. A conclusione delle verifiche sull’identificazione, da parte delle forze dell’ordine e del personale di protezione civile, risultano: 363 uomini, 104 donne e 24 minori.

Secondo il piano di destinazione previsto dal ministero dell’Interno, 200 rimarranno in Calabria suddivisi tra i CAS e il Cara di Isola Capo Rizzuto (Kr). I restanti saranno trasferiti in Emilia Romagna, Campania e in Lombardia. Si tratta di una ripartizione indicativa che dovrà tenere in considerazione la composizione dei nuclei familiari presenti allo sbarco. (Mav/Dire) 11:41 02-05-23 (foto di repertorio)