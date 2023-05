Milano, esplosione nella serata del Primo Maggio: 2 persone in ospedale

Intorno alle 20 della serata del Primo Maggio un’esplosione in un’azienda di noleggio auto a lungo termine ha squarciato l’aria in piazza Ernesto De Angeli. La deflagrazione ha innescato un incendio che ha richiesto l’intervento di sette squadre di Vigili del fuoco, assistite da Carabinieri, personale medico del 118, Polizia Locale e protezione civile. Due persone sono rimaste coinvolte nel caso e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Niguarda. L’esplosione, le cu cause sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, non ha interessato parti strutturali e i danni si sono limitati alla parte commerciale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85681