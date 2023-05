USA: Sparatoria in Texas, è caccia al carnefice

Cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta a Cleveland in Texas. Il presunto assassino attualmente è in fuga, ed è stato identificato dalla polizia texana, che sono sulle tracce dell’uomo che molto probabilmente è armato. 200 poliziotti locali sono alla ricerca del killer che ha aperto il fuoco con il proprio fucile automatico.

Si tratta di un messicano clandestino considerato pericoloso, espulso quattro volte dagli Stati Uniti. La conferma è arrivata da un impiegato dalla CNN, una fonte anonima dell’Agenzia federale Usa per l’immigrazione e le dogane.

Il caso è stato affidato allo sceriffo Greg Capers, e durante una conferenza stampa avvenuta durante il fine settimana, ha sottolineato che “Può essere ovunque”.

Dalle autorità è stata emessa una taglia di 80.000 dollari per chiunque consegni informazioni in merito alle indagini in corso, per la cattura del “mostro”, un appellativo dato dall’agente dell’Fbi James Smith.

L’assassino è un uomo di 38 anni, accusato di aver sparato nella notte tra venerdì e sabato all’interno di una casa a Cleveland, vicino a Houston. La sua furia omicida ha portato alla morte di cinque persone.

L’uomo si stava “esercitando” a sparare nel proprio giardino, i vicini infastiditi gli avevano chiesto si smettere per il troppo rumore, che impedivano al bambino di dormire. In tutta risposta, il sospettato infastidito dalla richiesta, avrebbe fatto irruzione dentro la dimora dei propri vicini, e avrebbe iniziato a sparare “come un’esecuzione, essenzialmente alla testa”, come ha dichiarato lo sceriffo Capers (fonte: ansa.it).

