Crotone. Versi di Rino Gaetano illumineranno vie della città

Cittadini hanno scelto: “Il cielo è sempre più blu” e “A mano a mano”

(DIRE) Reggio Calabria, 3 Mag. – Sono stati i cittadini a scegliere, attraverso un sondaggio lanciato dall’amministrazione comunale sulla pagina ufficiale ‘Città di Crotone’ e sulla pagina Instragram, i versi luminosi che arricchiranno strade cittadine.

In migliaia, riporta una nota del Comune, hanno partecipato al sondaggio scegliendo tra quattro proposte dell’amministrazione le due che saranno oggetto dell’iniziativa ‘Luci d’autore’, inserita nell’ambito del progetto Visit Crotone. L’iniziativa è stata presentata oggi, presso la Casa della Cultura, dal sindaco Vincenzo Voce, dal vicesindaco Sandro Cretella e da Tiziano Corbelli direttore artistico di ‘Luci d’autore’.

Lo scorso Marzo l’amministrazione propose ai cittadini quattro testi del cantautore crotonese Rino Gaetano. I testi proposti erano tratti da ‘Il cielo è sempre più blu’, ‘Sfiorivano le viole’, ‘Ad esempio a me piace il Sud’ e ‘A mano a mano’. Oggi sono stati rivelati i versi scelti dai cittadini: sono quelli tratti da ‘Il cielo è sempre più blu’ e ‘A mano a mano’. Sono stati svelati anche i luoghi dove verranno installati i versi luminosi: via Raimondi e via Vittorio Emanuele, in pieno centro storico.

“Il giorno in cui saranno inaugurate, il prossimo 10 giugno – ha detto il sindaco Voce – sarà anche un momento di festa per ricordare ed omaggiare il cantautore crotonese con il concerto della Khatmandu Band e con le note delle più belle canzoni di uno dei più grandi poeti moderni”. (Mav/Dire) 18:44 03-05-23