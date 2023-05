Forlì Cesena, schianto in tangenziale nel pomeriggio

Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17:30, un’auto per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il guardrail all’altezza del dell’uscita numero 2 della Tangenziale. Al momento dell’incidente la pioggia cadeva insistentemente.

L’uomo alla guida è rimasto ferito e incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco in collaborazione dei sanitari di Romagna Soccorso. Per le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere al traffico la tangenziale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85711