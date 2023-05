Governo. Ronzulli: IV entri in Maggioranza se crede

(DIRE) Roma, 3 Maggio – “Non c’è nessun corteggiamento tra Forza Italia ed Italia Viva. Io e Matteo Renzi ci conosciamo molto bene ed abbiamo un rapporto personale, ma politicamente non ci può essere questa apertura, per il semplice fatto che noi siamo al Governo e loro all’Opposizione.

Per avvicinarsi o Italia Viva sceglie di entrare in Maggioranza o certamente nessuno da Forza Italia si sposterà per andare all’Opposizione”. Lo dice Licia Ronzulli, Presidente dei senatori di Forza Italia, a Start su Sky tg 24. (Com/Tar/ Dire) 13:14 03-05-23