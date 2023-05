Maltempo. Lollobrigida: affrontare cambiamento climatico

“Essenziali ricerca ed innovazione”

(DIRE) Roma, 3 Mag. – “Dobbiamo affrontare il cambio climatico e procedere con un approccio strategico, consapevoli che non si tratta di emergenze ma di eventi ciclici. La ricerca legata all’innovazione è essenziale e noi siamo in ritardo. Dobbiamo capovolgere questo dato anche utilizzando le grandi capacità che abbiamo”.

Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al Convegno di Coldiretti in corso al Macfrut a Rimini. “A breve- aggiunge- andremo a visitare un’azienda colpita dall’alluvione che ha devastato alcune zone dell’Emilia-Romagna, la Protezione civile, che ringrazio, sta lavorando incessantemente, siamo in Stato di mobilitazione. Inoltre da questa mattina ci sentiamo e si sentono il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro Nello Musumeci”.

“Allo stesso tempo dobbiamo lavorare per affrontare la siccità: dobbiamo captare l’acqua piovana oltre quell’11% che riusciamo a trattenere. Sul piano strategico dobbiamo ragionare sulle nostre dighe, pulirle.

Non ci sono Nazioni in Europa che hanno la dispersione idrica che si registra in Italia: noi arriviamo al 50% al sud al 40% sul piano nazionale. Per la desalinizzazione esistono degli impianti che possono e devono essere competitivi”, ha concluso il ministro. (Com/Pol/ Dire) 18:18 03-05-23