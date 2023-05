Ordine di Malta. Giura Frà John Dunlap, Gran Maestro d’oltreoceano

È 81° a guida, eletto sulla base della nuova costituzione

Roma, 3 mag. – “Accolgo questo incarico con profondo spirito di servizio e con la solenne promessa di un impegno costante”. Parole, queste, pronunciate da fra’ John Dunlap, 66 anni, canadese, eletto 81° Gran maestro del Sovrano ordine militare di Malta.

Il suo, primo cavaliere professo d’oltreoceano scelto per la carica di vertice, è stato un richiamo alle nuove “sfide” che l’organizzazione nata a Gerusalemme nell’XI secolo è chiamata ad affrontare. “Uniti nella consapevolezza della nostra missione Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (testimoniare la fede, aiutare i poveri)”, ha detto fra’ Dunlap, “sono certo che sapremo affrontarle uniti e coesi”. Ad eleggere il nuovo Gran maestro è stato il Consiglio compito di Stato, che si è riunito nella Villa magistrale, una delle sedi istituzionali dell’Ordine di Malta a Roma. La scelta è avvenuta sulla base di una terna indicata dal Capitolo dei professi.

Gli aventi diritto al voto erano 99, provenienti da 18 Paesi. Voci e riflesso del mondo, proprio come l’Ordine di Malta: un’organizzazione che opera nell’ambito dell’assistenza medica e sociale e degli interventi umanitari ed è presente in oltre 120 Paesi, con 13.500 membri e 95.000 volontari, sostenuti da circa 52.000 medici, infermieri e paramedici. Il Gran maestro è il capo di questa rete di relazioni e di impegno.

I suoi compiti sono disciplinati da una Costituzione in vigore dal settembre scorso, che per la prima volta consente di eleggere al vertice una persona non di rango nobiliare e prevede un incarico non vitalizio ma di durata decennale. Fra’ Dunlap dovrà impegnarsi per incrementare le opere dell’Ordine ed essere esempio di autentica vita cristiana.

La formazione del nuovo Gran maestro è di tipo giuridico. Avvocato, fra’ Dunlap è iscritto all’ordine dello Stato di New York e di quello della provincia canadese dell’Ontario. Nel corso degli anni si è specializzato in diritto societario e dell’immigrazione. Stimato a livello internazionale, dal 1997 è consulente legale della Missione di osservazione permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite. L’avvicinamento di fra’ Dunlap all’Ordine di Malta è iniziato durante il suo volontariato con i pazienti affetti da aids e altre patologie presso il cardinal Cooke Medical Center di Harlem, a New York, a metà degli anni ’80. In quello stesso ospedale ha prestato servizio ogni settimana negli ultimi 30 anni. Ammesso nell’Ordine nel 1996, è cavaliere professo dal 2008. Dal giugno 2022, a seguito della morte di fra’ Marco Luzzago, è stato poi al vertice dell’organizzazione come Luogotenente di Gran maestro. (Vig/Dire) 22:00 03-05-23