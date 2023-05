Maltempo. Intesa, 500 mln agevolati per alluvionati Emilia Romagna

Sospendibili per 24 mesi quota capitale mutui e zero commissioni POS

(DIRE) Bologna, 4 Mag. – Un plafond di 500 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Li ha stanziati Intesa Sanpaolo, destinandolo alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti, alle aziende del settore agribusiness e agli enti del Terzo Settore della regione che hanno subito danni, dando loro un sostegno finanziario immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni agevolate.

Il Gruppo- spiega una nota- prevede anche la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall’alluvione. Le imprese, i piccoli artigiani e i commercianti nonché le aziende del settore agribusiness e gli enti del Terzo Settore che hanno subito danni potranno inoltre richiedere per un anno sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti POS per transazioni fino a 30 euro che la gratuità del canone su POS Mobile e Virtuali.

“Siamo vicini alle persone del territorio colpito da questa calamità – dice Alessandra Florio, Direttore Regionale Emilia Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo – e mettiamo in campo da subito qualsiasi strumento di sostegno finanziario, di liquidità e di sospensione dei pagamenti per chi in questo momento si trova in seria difficoltà. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza ai territori in cui operiamo, in particolare oggi l’Emilia Romagna, cui ci lega una storica presenza del Gruppo Intesa Sanpaolo”. (Com/Mas/ Dire) 20:03 04-05-23