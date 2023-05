Migranti. Ferro: in Decreto Cutro misure contrasto ai trafficanti

“Introdotto rafforzamento accoglienza minori”

(DIRE) Reggio Calabria, 4 Mag. – “Con il Decreto Cutro il governo Meloni ha introdotto misure serie ed efficaci per contrastare l’immigrazione irregolare e il mercato di esseri umani, perseguendo i trafficanti e restringendo il regime di protezione speciale che di fatto ha rappresentato una sanatoria per migliaia di clandestini ai quali non è stata data la prospettiva di una reale e dignitosa integrazione”. Così la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (FdI), che rimarca anche “l’importanza delle misure introdotte per il rafforzamento del sistema di accoglienza per i minori”.

“Il governo – conclude – ha affermato il principio che in Italia si entra legalmente, con una gestione controllata dei flussi migratori per chi ha la possibilità di un lavoro e con corridoi umanitari sicuri per chi ha diritto alla protezione internazionale”. (Mav/Dire) 18:51 04-05-23