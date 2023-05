Nella giornata del 3 Maggio, una squadra SAF (Spleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, ha soccorso una persona caduta in un dirupo, in località Predappio Alta.

Raggiunta via terra, è stata immobilizzata e trasportata in zona idonea dove è stata poi recuperata dall’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia per il trasporto in ospedale.