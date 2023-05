Calcio. Napoli in delirio: al Maradona tifosi in coro su camion e al Plebiscito fuochi artificio

(DIRE) Napoli, 5 mag. -La notte di festa di Napoli si accende a piazza del Plebiscito con fuochi d’artificio tra palazzo Reale e la basilica di san Francesco di Paola.

Migliaia di tifosi in corteo da Fuorigrotta, esterno dello stadio Maradona, al lungomare di Napoli dove è esplosa la festa per lo scudetto. Tantissime persone hanno partecipato a una sfilata spontanea attraversando la galleria che collega le due zone della città. Nessuna auto né motorini potevano infatti circolare verso il centro, area delimitata come ‘zona azzurra’ da un’ordinanza del Comune.

Un camion addobbato a festa con a bordo alcune decine di tifosi del Napoli che intonano cori per celebrare lo scudetto ha attraversato le strade di Fuorigrotta. È festa fuori al Maradona, dove migliaia di persone sono scese in strada. Bandiere sventolano nel nome di Diego e dei nuovi beniamini azzurri, da Kvaratskhelia a Osimhen, l’attaccante che con il suo gol ha regalato la certezza dello scudetto agli azzurri. Fumogeni azzurri e fuochi d’artificio colorano il cielo di Fuorigrotta. (Nac/Dire) 00:23 05-05-23 [FOTO DI REPERTORIO]