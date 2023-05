Crotone, sosta selvaggia, continuano i servizi congiunti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, rilevate numerose infrazioni

Nel capoluogo, continuano i servizi effettuati congiuntamente da equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e della Polizia Municipale di Crotone, per verificare il rispetto della normativa del codice della strada, ed in particolare per contrastare il diffuso fenomeno della sosta vietata.

I servizi, effettuati nella mattinata odierna, hanno interessato in particolare il centro cittadino ed il lungomare, spesso congestionati dal traffico veicolare, ed hanno consentito di rilevare e sanzionare ben 123 infrazioni al codice: n. 58 infrazioni per veicoli parcheggiati fuori dagli stalli di sosta, n. 45 infrazioni per auto parcate nel divieto di fermata, n. 2 infrazioni per auto parcheggiate in zona riservata agli invalidi, n. 3 infrazioni per auto parcheggiata sugli incroci, n. 5 per sosta su passaggio pedonale, n. 2 per sosta in modo non parallelo all’asse della strada, n. 7 per sosta sul marciapiede, n. 1 per sosta davanti cassonetto dei rifiuti. Le attività di verifica, effettuate con tali modalità, verranno ripetute periodicamente.

