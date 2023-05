Giappone. Sempre meno gli Under 15, è il 42esimo anno consecutivo

(DIRE) Tokyo, 5 Mag. – La popolazione di bambini al di sotto dei 15 anni di età in Giappone è scesa di circa 300.000 rispetto all’anno precedente a 14,35 milioni, in calo per il 42esimo anno consecutivo. Il dato, aggiornato al 1 Aprile e comunicato dal ministero degli Interni nel suo rapporto annuale sulla popolazione infantile, mette in luce come il paese abbia raggiunto il record negativo mai registrato dal 1950 ad oggi.

Anche la percentuale di bambini rispetto al totale della popolazione, attestandosi all’11,5%, ha segnato un calo per il 49esimo anno consecutivo. A livello mondiale, seguono il Giappone nella lista di paesi con minor numero di bambini rispetto al totale della popolazione la Corea del Sud con l’11,6%, e l’Italia con il 12,4%. (Jief/Dire) 10:21 05-05-23