Perugia, auto si ribalta dopo uno scontro. Vigili del Fuoco intervengono a Ripa

Due automobili sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente stradale a Ripa, frazione di Perugia. Una delle vetture si è ribaltata e la persona a bordo è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e poi affidata al 118 in buone condizioni. Illeso l’altro conducente.

Nella notte i Vigili del Fuoco erano intervenuti per un altro incidente stradale accaduto nel comune di Certo di Spoleto, al Km 36.200 della SS685. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Norcia e poi affidato al 118 che l’ha trasportato all’ospedale di Spoleto.

Nell’incidente la macchina ha divelto circa 20 metri di guardrail. Il recupero dell’autovettura è avvenuto mediante l’ausilio di tirfor e altra attrezzatura speciale. L’intervento è terminato intorno all’una e mezza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85762