PNRR. Gentiloni: Ritardi tecnici, difficile assumere altri impegni

In Italia non male +0,5%, ,a uso fondi diventerà priorità fondamentale

(DIRE) Firenze, 5 Mag. – Sul PNRR “ci sono ritardi tecnici per la terza richiesta di esborso, è successo anche in altri Paesi, detto ciò credo che tutti devono essere consapevoli del fatto che è certamente difficile assumere un altro impegno e aggiungere altre milestone, i programmi sono definiti con obiettivi specifici.

Vedo che c’è consapevolezza su questa difficoltà, è vero che c’è una buona collaborazione fra Bruxelles e Roma su questo punto, ma a mio avviso questo dovrebbe essere il timore principale delle autorità italiane nel settore economico”. È quanto dichiara il commissario UE agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, intervenendo a palazzo Vecchio a State of the Union organizzato dall’istituto europeo universitario.

“Abbiamo un livello sufficiente di crescita nel primo trimestre, 0,5% in Italia che non è male- aggiunge- però senza una crescita sostenibile non saremo in grado di fare in modo che il debito venga messo su una traiettoria in discesa e al tempo stesso di investire su resilienza sociale, transizione green e digitale. Abbiamo bisogno di crescita e abbiamo una grande quantità di risorse europee, dobbiamo trasformare tutto questo nella nostra priorità principale”. (Cap/ Dire) 15:40 05-05-23