Siccità. Borghesi (Lega): risorse per opere regolazione Lago d’Idro, grazie Salvini

(DIRE) Roma, 5 Mag. – “Si conferma l’impegno di Matteo Salvini e della Lega al Governo per combattere l’emergenza siccità. La cabina di regia odierna ha previsto lo sblocco di oltre 100 milioni per interventi in diverse regioni d’Italia, di cui ben 33 verranno destinati in Lombardia e precisamente nel bresciano.

Verranno infatti realizzate opere di regolazione del lago d’Idro. Ancora una volta ecco risposte concrete ai problemi reali del Paese, con pragmatismo e concretezza.

Mentre la sinistra legge Vogue e pensa all’armocromia, noi guardiamo ai bisogni reali e passiamo dalle parole ai fatti”. Così in una nota il senatore bresciano della Lega, Stefano Borghesi. (Com/Fla/ Dire) 17:01 05-05-23