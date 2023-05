Vercelli. Tre misure cautelari nell’ambito dell’operazione antidroga “Colombia prime”

Nella tarda mattinata del 28 Aprile la Squadra Mobile della Questura di Vercelli, coadiuavata da personale della Squadra Mobile di Biella, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Vercelli con la quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini colombiani, marito e moglie, residenti nel biellese.

All’esito di una complessa attività investigativa svolta anche con l’ausilio di presidi tecnici, sono stati raccolti numerosi ed incontrovertibili elementi di prova a carico dei predetti sulla fruttuosa attività di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina posta in essere dai medesimi e caratterizzata dal fatto che le consegne dello stupefacente venivano effettuate prevalentemente a domicilio, da cui il nome dell’operazione.

Nell’ambito della medesima operazione è stato altresì disposto l’obbligo di presentazione alla P.G. a carico di un cittadino domenicano residente a Vercelli.

Al termine degli atti di rito i coniugi stranieri venivano condotti in regime di arresti domiciliari presso la loro abitazione mentre il provvedimento al cittadino dominicano veniva notificato in carcere, ove si trova attualmente ristretto per altra causa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Vercelli/articolo/26716454b5b2d3c3d672132765