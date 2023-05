Viabilità. Milano, autotrasportatori: bene i sensori, ma serve anche altro

‘Evitare eccessivi danni a comparto, pensiamo a norme con Comune’

(DIRE) Milano, 5 Mag. – A Milano i mezzi pesanti entreranno solo in orario notturno e solo provvisti di sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco. Così ha deliberato il Comune di Milano, generando la replica della categoria F.A.I. – Federazione Autotrasportatori Italiani, che pur accogliendo in linea generale l’esigenza di rimodulare la viabilità cittadina, si muove per evitare che questa misura si riveli eccessivamente controproducente, proponendo una serie di suggerimenti. Ad esempi, riorganizzazione degli orari della città per separare il traffico privato da quello commerciale, o aumentare delle aree per il carico e scarico delle merci per evitare le pericolose soste in doppia fila, oppure organizzare la consegna delle merci in fasce orarie diverse a seconda della tipologia delle stesse.

Gli autotrasportatori meneghini pensano insomma che i miglioramenti si possano raggiungere “solo attraverso una riflessione a 360 gradi sulla pianificazione della mobilità che tenga conto delle giuste esigenze legate alla salvaguardia dei temi ambientali senza, con questo, penalizzare le attività dei mezzi commerciali che quotidianamente assicurano il necessario rifornimento di merci e servizi”.

Su questi temi la F.A.I. “ha sempre assicurato la collaborazione con il Comune di Milano, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro organizzati dall’amministrazione cittadina con le rappresentanze della categoria”, e l’approccio non muterà di certo in futuro. “Siamo pronti a riconfermare questa collaborazione, dando immediata disponibilità alla riapertura del confronto”, fanno sapere dalla federazione di categoria. (Nim/ Dire) 18:08 05-05-23