Scaletta Zanclea (Me). Droga ed armi in casa, 42enne arrestato

Comando Provinciale di Messina – Scaletta Zanclea (Me) , 06/05/2023 15:15

I Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne, già noto alle Forze dell’Ordine, percettore di reddito di cittadinanza, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati, nello specifico, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, motivo per il quale sono stati predisposti specifici servizi di osservazione.

Nella tarda mattinata di ieri, ritenendo che all’interno della casa monitorata potesse essere detenuta della droga, i militari dell’Arma, supportati dai colleghi dello squadrone Cacciatori di Sicilia, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, all’esito della quale, nel locale cucina, hanno trovato e sequestrato circa 65 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e la somma di 10.800 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Inoltre, in un pensile della cucina, i militari hanno altresì trovato e sequestrato una pistola 357 Magnum con matricola abrasa e 105 cartucce dello stesso calibro, illecitamente detenuti dal 42enne.

I bilancini di precisione, l’arma con il munizionamento e la droga, inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le rispettive analisi di laboratorio e balistiche, sono stati sequestrati. L’uomo, è stato arrestato e dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sono state avviate le procedure per la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza percepito dall’arrestato.

comunicato stampa – font: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-e-armi-in-casa-42enne-arrestato