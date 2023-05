Finale Nazionale Under 15 Femminile. A Roseto degli Abruzzi Basket Roma fa il bis: Costa Masnaga sconfitta in finale (47-34)

Al PalaMaggetti risuonano le note di “One More Time”, al termine della finale che ha assegnato lo scudetto Under 15 Femminile al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, e nessuna colonna sonora poteva essere più azzeccata per salutare il secondo tricolore consecutivo per il Basket Roma, che all’ultimo atto ha piegato nettamente Costa Masnaga.

Nel miglior quintetto della manifestazione sono state votate Isabel Hassan (Basket Roma), Alice Del Piano (Firenze Academy), Allegra Mosconi (BSL San Lazzaro), Matilde Giulia Redaelli (Costa Masnaga) e Giorgia Rimoldi (Costa Masnaga). Miglior coach delle Finali è stato eletto Rudy Bondioli (BSL San Lazzaro).

Al Basket Roma e a tutte e 16 le squadre partecipanti alla Finale Nazionale Under 15 di Roseto degli Abruzzi e Mosciano Sant’Angelo le congratulazioni del presidente della FIP Giovanni Petrucci.

Le due finaliste di oggi si erano affrontate anche lo scorso anno nella semifinale delle Finali U15 Femminili di Pordenone: in quella occasione aveva prevalso la formazione capitolina.

Questa volta Basket Roma ha preso il comando delle operazioni sin dai primi minuti, ispirata dai canestri di Nicolodi e grazie a una difesa che ha tenuto Costa Masnaga a 9 punti per 15 minuti: nel giorno più importante coach Moscovini ha trovato gli equilibri migliori, trovando punti e intensità difensiva da tutte le sue giocatrici. Il divario si è ampliato fino al +27 nel terzo quarto, Costa Masnaga ha barcollato in più occasioni ma non è mai caduta al tappeto e anzi è tornata a spaventare Basket Roma negli ultimi minuti della partita con un parziale di 15-0 che è valso il -11 (45-34). Troppo tardi, però. Roma ha amministrato senza problemi per poi festeggiare il secondo scudetto di fila nella categoria Under 15: sei successi di fila per la squadra di Moscovini, mentre Costa Masnaga è incappata in una nuova sconfitta dopo una striscia positiva di 4 vittorie di fila. Rossi ha pagato le pessime percentuali al tiro da 3 (3/20 ma era 1/18 fino a 3 minuti dalla fine) e le troppe palle perse (23 contro le 12 di Roma). Hassan la miglior marcatrice di Roma (14 punti) insieme a Nicolodi, per Isabel anche 16 rimbalzi e 22 di valutazione. Sara Zanetti la top scorer di Costa Masnaga con 10 punti, unica in doppia cifra per le sue.

Si è chiusa così, con le quattro squadre in campo a festeggiare, la bella settimana di Roseto degli Abruzzi in un PalaMaggetti che ha offerto un ottimo colpo d’occhio soprattutto negli ultimi giorni delle Finali.

Così Coach Tommaso Moscovini a fine partita. “Una gioia enorme, aver dato continuità al successo dello scorso anno. Sono felice anche per le modalità con le quali è arrivato questo scudetto: abbiamo amministrato al meglio le risorse per arrivare al 100% in questi ultimi due giorni, quando sapevamo che avremmo affrontato le squadre più pericolose. Per un allenatore vincere al termine di una prestazione così solida in tutte e due le metà campo è una soddisfazione incredibile, non posso fare altro che ringraziare le ragazze e tutto lo staff per il lavoro svolto durante l’anno e nel corso di questa settimana. Onore a Costa Masnaga, che rimane sempre un avversario molto difficile da incontrare e da battere”.

Il riconoscimento di un successo senza ombre è arrivato anche dal tecnico sconfitto, Pierangelo Rossi: “Siamo arrivati a questa finale un po’ sulle gambe, dopo aver giocato sei partite in sei giorni e aver perso le prime due. A zero punti alla vigilia dell’ultima partita del girone, sfido chiunque a pensare che saremmo arrivati sul podio. Al di là della nostra stanchezza, però, va riconosciuta la straordinaria qualità della partita giocata oggi da Roma, che ha vinto con pieno merito. Torniamo a casa soddisfatti per il risultato e per l’identità tattica e caratteriale che abbiamo mostrato: in questi giorni le ragazze hanno parlato al telefono con le giocatrici che stanno giocando i playoff di A2, indipendentemente dal talento dei singoli gruppi è bello sapere che parliamo tutti la stessa lingua cestistica”.

LA FINALE PER LO SCUDETTO

Basket Roma-B&P Autoricambi Costa Masnaga 47-34 (17-7, 9-5, 11-4, 10-18)

Basket Roma: Diagne 8 (2/10, 1/6), Nicolodi 14 (1/4, 4/6), Troisi (0/2, 0/2), Ciotti 2 (1/5), D’Ammassa (0/2 da 3), Franconi (0/2), Salerno 2 (1/3, 0/3), Hassan 14 (6/16), Perego 7 (2/6, 1/3), Latella. All. Moscovini.

Costa Masnaga: Attolini (0/1), Vimercati 5 (0/2, 1/7), Sanogo (0/1), Algeri 5 (1/4, 1/3), Tavella 3 (1/3 da 3), Redaelli 3 (1/5, 0/3), Pirovano, Corti 4 (2/3), Castiglioni ne, Rimoldi 4 (2/6, 0/1), Bruno (0/1 da 3), Zanetti 10 (4/8, 0/2). All. Rossi.

LA FINALE PER IL TERZO POSTO

Firenze Basketball Academy-BSL San Lazzaro 52-30 (14-7, 18-9, 13-7, 7-7)

Firenze: Gucciarelli (0/2), Montesi 4 (2/6, 0/8), Antonini, Pasqualetti (0/7 da 3), Marconi, Salvetti 6 (3/5), Torchia, Calviani 2 (1/1), Torricini 14 (3/11, 2/3), Tenerani 4 (2/3), Del Piano 10 (5/15, 0/1), Salvestrini 12 (3/5, 2/5). All. Corsini.

San Lazzaro: Pettazzoni, Ortenzi (0/1 da 3), Giuliani 7 (2/6, 1/4), Milanovic 5 (1/3, 0/0), Botticelli, Bittoni 5 (2/3), Ferrari (0/1), Sebastianelli, Podda 2 (1/4), Pasquini 8 (3/8, 0/3), Recchia (0/2 da 3), Mosconi 3 (1/6, 0/6). All. Bondioli.

Firenze ha chiuso terza, dopo la vittoria d’autorità su San Lazzaro. Fin dai primi minuti ha messo più intensità la formazione Toscana, che dopo aver studiato nei primi minuti ha allungato con Torricini (14 punti con 2/3 da 3 alla fine). La BSL ha faticato a segnare, più continua Firenze che in un amen è volata a +16, stesso scarto di metà gara. Dopo l’intervallo San Lazzaro ha provato il tutto per tutto con Bittoni (5 punti e 9 rimbalzi) e Pasquini, ma non si è avvicinata mai più del -12. I canestri di Del Piano (10 punti e addirittura 21 rimbalzi) hanno aperto un nuovo break che ha messo sotto chiave con ampio anticipo il risultato e la medaglia di bronzo finale. Grande prova corale per le ragazze di coach Corsini che hanno trovato la doppia cifra anche da Salvestrini. Ha pagato i soli tre punti di Mosconi la BSL, che ha tirato appena 11/47 dal campo e 7/15 ai liberi.

Tutte le gare sono state trasmesse in diretta streaming su Twitch e YouTube Italbasket.