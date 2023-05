Napoli. Domani inaugura VII Edizione Festival dello Sviluppo Sostenibile

Evento di apertura su PNRR e sostenibilità con Fitto e Giovannini

(DIRE) Napoli, 7 Mag. – L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) aprirà lunedì 8 maggio a Napoli, alla Chiesa dei Santi Marcellino e Festo (Largo san Marcellino), la settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, “la più grande manifestazione in Italia e nel mondo concepita – si legge nella nota di presentazione – per diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030”. All’evento di apertura, focalizzato su problematiche e possibili soluzioni legate al Pnrr parteciperanno, tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr, Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Per capire come promuovere uno sviluppo pienamente sostenibile sarà poi data voce alle Regioni, rappresentate dai presidenti Vincenzo De Luca della Regione Campania, Michele Emiliano della Regione Puglia, Roberto Occhiuto della Regione Calabria e Donatella Tesei della Regione Umbria.

I lavori proseguiranno il 9 maggio con un keynote speach di Paolo Gentiloni, Commissario europeo agli Affari economici e monetari e una tavola rotonda su come le città e le comunità locali possano essere motori di sviluppo per il Paese con Marco Bucci, sindaco di Genova, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Infine testimonianze e punti di vista di aziende e istituzioni. Il 9 maggio pomeriggio, l’evento ‘Innovazione e Ricerca per il futuro del Made in Italy’ analizzerà il ruolo della ricerca e delle tecnologie per il futuro del Made in Italy agroalimentare. L’evento, che sarà focalizzato sui Goal 2 ‘Sconfiggere la fame’ e sul Goal 9 ‘Imprese, innovazione e infrastrutture’ racconterà esperienze di innovazione per individuare le migliori ricette per un futuro sostenibile con l’intervento di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e dele foreste, Maurizio Martina, vicedirettore della Fao, Mariya Gabriel, commissaria europea per la formazione e la ricerca.

Il 10 maggio mattina il Festival propone un incontro sulle ‘Buone Pratiche territoriali per l’eguaglianza di genere. Focus su disuguaglianze e differenze tra e nei territori’. Un’occasione per ribadire la trasversalità dei target del Goal 5 ‘Parità di genere’ rispetto a tutti gli Obiettivi dell’Agenda 2030 e per valutare la replicabilità delle buone pratiche di contrasto alle disuguaglianze, in particolare in contesti più ampi. Durante il dibattito sarà presentato il Position Paper che affronta il tema del gender gap in Italia attraverso analisi e proposte.

Il documento, partendo dalla necessità di un cambiamento di paradigma culturale per il superamento degli stereotipi, affronta quattro questioni principali: il lavoro e l’autonomia economica delle donne; la leadership e democrazia paritaria per l’empowerment femminile; le diverse facce della violenza sulle donne, trattando sia la prevenzione che il contrasto; la salute e la medicina di genere. La tappa di Napoli si chiude il pomeriggio del 10 con l’evento sul Goal 4 ‘Istruzione di qualità’ dal titolo ‘Tra povertà e ricchezza educativa: le scuole al centro di Alleanze territoriali’. All’evento sarà illustrata una raccolta degli articoli raccolti nel blog di Futura Network ‘Next Generation Schools: nuovi spazi per imparare’ sulle esperienze dei nuovi ambienti di apprendimento realizzati nelle scuole pubbliche italiane. Si tratta di casi, segnalati o realizzati da soggetti che aderiscono all’ASviS, che hanno inciso sul cambiamento didattico delle scuole e hanno dedicato specifica attenzione al tema della formazione dei docenti e alla loro capacità di creare community impegnate a lavorare sull’innovazione scolastica. (Com/Rec/ Dire) 17:57 07-05-23