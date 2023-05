Paralympico: Anna Barbaro vince il Triathlon e UIC Reggina che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nel Torbal

Giornata a dir poco storica per il movimento Paralympico Calabrese. A distanza di poche ore due successi straordinari ottenuti dagli atleti Reggini in ambito nazionale: il primo quello di Anna Barbaro che con la solita forza e determinazione, dopo aver dato alla luce Francesco, è tornata competitiva, tanto da vincere a Loano il titolo italiano di Triathlon.

In quell’ottica futura che la colloca come l’atleta di punta della nazionale italiana in vista delle Paralimpiadi di Parigi, Anna ha sbaragliato tutta la concorrenza: una tra tutte Annalisa Minetti che ha deciso di rimetterti in gioco e gareggiare in questa durissima disciplina.

Un grazie di cuore da tutta la comunità calabrese a quest’atleta che è l’emblema della forza e della determinazione della nostra terra. Il presidente Scagliola ha commentato” stiamo facendo passi da gigante in un’ottica di sviluppo e consolidamento del mondo Paralympico calabrese grazie a tutti gli atleti, ai loro tecnici, alle loro famiglie che stanno dando un fulgido esempio di quella Calabria che tutti noi vogliamo, frutto dell’impegno, della determinazione, della sinergia con gli enti pubblici che fanno in modo che tutto questo percorso diventi indispensabile ed irreversibile”.

Non per secondi, i complimenti vanno, anche, alla UIC Reggina che, oggi, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nel Torbal alla presenza della Presidente Nazionale Sandro Degirolamo e dai vertici della FISPIC con in testa il delegato regionale Maurizio Campagna. Si è conclusa una delle pagine più belle dello sport Reggino, la squadra di Reggio Calabria è riuscita finalmente nell’intento di collocarsi ai vertici dello sport nazionale.

Un grande plauso va fatto al presidente Armando Paviglianiti ed a tutti gli atleti che con forza, determinazione e sacrificio sono riusciti ad ottenere questo storico traguardo. Il frutto del lavoro e della volontà di portare avanti il concetto di movimento Paralympico consente a tutti di poter praticare sport e ottenere risultati straordinari.

comunicato stampa