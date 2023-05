Pistoia. Tentata rapina all’Esselunga. Denunciato l’autore dalla Polizia

E’ stato denunciato dalla Polizia di Stato il responsabile di una tentata rapina avvenuta nei giorni scorsi presso il super mercato Esselunga sito in viale Matteotti a Pistoia.

In particolare, un ragazzo 25enne, dopo aver sottratto generi alimentari e prodotti di elettronica per un valore di oltre 100 euro, veniva fermato all’uscita, per un controllo, dalla guardia giurata ivi presente.

Vistosi scoperto reagiva con violenza all’addetto alla vigilanza nel tentativo di allontanarsi per poi abbandonare la refurtiva e darsi alla fuga.

Sul posto giungevano le volanti della Questura di Pistoia per i primi accertamenti finalizzati ad un’esatta ricostruzione dei fatti ed all’identificazione del responsabile del reato.

L’attività d’indagine accurata e complessa svolta dai poliziotti intervenuti, unitamente al prezioso lavoro d’analisi svolto dal Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Pistoia che ha provveduto ad analizzare e confrontare le immagini di video sorveglianza acquisite, hanno portato alla puntuale identificazione e denuncia del responsabile alla competente Autorità Giudiziaria.

