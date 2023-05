Riforme. Radicali: con presidenzialismo serve legge elettorale uninominale

(DIRE) Roma, 7 mag. – “Presidenzialismo con un parlamento che non funziona? No, grazie. Dire di essere a favore dell’elezione diretta del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio è dire tutto e niente. Bisogna vedere i testi.

Per esempio noi Radicali siamo sempre stati per la riforma americana delle istituzioni che prevede l’elezione diretta del presidente accompagnata però da una legge elettorale maggioritaria uninominale. Pensare di avere una elezione diretta con un sistema proporzionale è roba da Sud America”. Così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “Per di più – aggiunge – un sistema presidenziale prevede giusti contrappesi altrimenti c’è il grosso rischio di avere la dittatura dell’uomo solo al comando.

Per questo sarà molto importante comprendere il ruolo del parlamento, se Meloni vorrà mantenere lo status quo allora saremo molto lontani da una vera riforma: il bicameralismo paritario produce l’abuso della decretazione d’urgenza e del voto di fiducia. Quindi l’accentramento del potere legislativo ed esecutivo in mano al governo.

Presidenzialismo più un parlamento che non funziona? no grazie! L’Italia ha bisogno di riforme istituzionali ma fino ad oggi Meloni ha ragionato per slogan: c’è una netta differenza tra la democrazia americana e quella ungherese”. (Com/Mar/ Dire) 14:05 07-05-23