UE. A Eurodeputato Nesci (FdI- ECR) Premio Internazionale ‘Papa Bonifacio VIII’

(DIRE) Roma, 7 Mag. – Oggi pomeriggio l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Denis Nesci, sarà insignito del Premio Internazionale ‘Papa Bonifacio VIII’ Città di Anagni 2023, giunto alla sua XXI edizione, “… per una Cultura della Pace”. Un’iniziativa organizzata e promossa dall’Accademia Bonifaciana, che riconosce ai premiati elevate capacità politiche e sociali degne del massimo conferimento accademico.

Il Premio Bonifacio VIII, istituito in occasione del settimo centenario dello “schiaffo” e della morte del pontefice Benedetto Cajetani, (1303 – 2003), è un’occasione istituzionale per onorare la memoria di Papa Bonifacio, che, con la creazione del primo Giubileo della storia della Cristianità, ha consegnato all’umanità un’importante occasione di riflessione spirituale e di perdono. “Sono onorato di essere insignito, – dichiara Nesci – alla stregua di grandi ed illustri nomi che hanno segnato la storia del nostro Paese, di un Premio ispirato e pensato per celebrare la memoria di Papa Bonifacio.

“Emozione e gratitudine – spiega una nota – sono sentimenti che precedono la consapevolezza di un attestato per un impegno politico ed istituzionale nel Parlamento europeo volto a favorire iniziative a sostegno di una posizione pacifista e che riconosca il dialogo e la responsabilità come presupposti indispensabili per la difesa dei valori dell’umanità”.

Le Edizioni precedenti, celebrate a Fiuggi e ad Anagni hanno visto alternarsi a ritirare il premio eminenti personaggi della Chiesa, della società civile, militare e politica, tra cui i già Presidenti del Parlamento Europeo l’On. Antonio Tajani e l’ On. Jerzy Karol Buzek; il Premier Ucraino On. Yulia Tymoshenko; i Presidenti emeriti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, il Senatore Giulio Andreotti, il prof. Romano Prodi, il Senatore Nicola Mancino, l’On. Gianfranco Fini, l’On. Roberto Fico, l’ On. Irene Pivetti, l’On. Gianni Letta. (Mar/ Dire) 12:12 07-05-23