Israele. Ambasciatore: rapporti con Italia oggi buoni più che mai

(DIRE) Roma, 8 Mag. – “I rapporti tra Italia e Israele sono sempre stati buoni, ma oggi sono buoni più che mai”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, intervenendo al ricevimento al Maxxi per i 75 anni di Israele. “Sia l’italia che israele si trovano di fronte a delle sfide. Sfide importanti, per la sicurezza, per esempio, nel contesto del Mediterraneo, per l’ambiente e altro ancora”, continua.

“Credo che affrontare in maniera congiunta queste sfide, contribuirà a entrambi i paesi e migliorerà la nostra capacità di gestire queste cose, a beneficio di entrambi i popoli. Come ha detto il primo ministro Binyamin Netanyahu, durante la sua recente visita a Roma, le nostre relazioni stanno per fare un vero e proprio salto quantico.

È mio compito- conclude- agire assieme agli amici qui presenti stasera, per trasformare in realtà il desiderio dei nostri due primi ministri e dei nostri due popoli”. (Lum/ Dire) 18:32 08-05-23