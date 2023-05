La Spezia: Arrestato in centro spacciatore extracomunitario colto in flagranza di reato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia, quotidianamente impegnati su tutto il territorio della città in relazione ai diversificati compiti istituzionali demandati al Corpo, la notte scorsa hanno eseguito un’attività antidroga che ha portato all’arresto di un soggetto di nazionalità marocchina per

Continua il “pressing” delle forze dell’ordine in centro città al fine di garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini, nonché di contrastare l’allarmante diffusione degli stupefacenti tra i più giovani.

In particolare nella notte del 08/05/2023 a cadere nella fitta rete dei controlli dei militari del Comando Provinciale di La Spezia è stato un soggetto extracomunitario di origine marocchina, senza fissa dimora, sorpreso in stato alterato presso Piazza Beverini in centro città a spacciare.

Accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, veniva sottoposto a perquisizione rivenendo sulla persona due involucri contenti in totale 14 grammi di sostanza stupefacente risultata a seguito di “drop test” cocaina.

Successivamente identificato mediante sistema AFIS, risultava schedato sotto più alias e avere a suo carico numerosi precedenti di polizia.

Per quanto sopra, i militari del Gruppo La Spezia, sentito il PM di turno, procedevano all’arresto del soggetto, che verrà giudicato con il rito della direttissima domani mattina.

Prosegue con costanza l’attività di presidio delle Fiamme Gialle per la sicurezza ed il controllo del territorio della città, in ottemperanza anche delle disposizioni impartite dal Sig. Prefetto della Spezia, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno portato i militari del Gruppo, dall’inizio dell’anno, ad effettuare 36 distinte operazioni svolte sia di giorno che di notte, in città e provincia, con l’ausilio delle unità cinofile, sequestrando numerose ed ingenti quantità di cocaina, hashish e marjuana, bilancini di precisione e altri strumenti per il confezionamento della droga, con la segnalazione quali assuntori di stupefacenti alla locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 27 soggetti, quasi tutti di giovane età, nonché procedere a 9 denunce alla locale Autorità Giudiziaria ovvero alla Procura dei minori di Genova.