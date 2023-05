Milano, incendio in un condominio: palazzo evacuato

Questa notte, alle 2, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sesto San Giovanni, in via Livorno per l’incendio spazzatura che ha coinvolto circa 70 mq di cappotto della soletta del porticato. Nessun ferito, danni alle finestre del primo piano. Un gran spavento per i condomini, ma gli appartamenti tutti agibili. Sul posto anche la polizia locale e il 118.

Nella notte del 6 Maggio, due gravi incidenti hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco. Il primo alle 00.10, sulla autostrada A8, direzione Milano, svincolo A9, che ha interessato 4 autovetture. 2 occupanti di un’auto sono stati investiti dopo essere scesi dal proprio veicolo. In totale 7 feriti di cui uno in codice rosso e 6 in giallo.

L’autostrada è stata chiusa in direzione Milano. Sul posto 2 squadre vvf, elisoccorso 118 e polizia autostradale. Il secondo incidente a Mesero, alle 2.42 sulla SS 336 scontro tra 2 autovetture. Due gli automobilisti coinvolti, uno deceduto e l’altro trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sul posto personale VVF e 118.