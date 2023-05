Sondrio: Passo del Foscagno. Sequestro di foglie di coca

Tirano (So), 08 maggio 2023 – Nell’ambito dei controlli istituzionali presso il valico di Passo del Foscagno, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con i militari del Comando Provinciale di Sondrio hanno sottoposto ad ispezione un’autovettura proveniente dal territorio extra doganale di Livigno sulla quale viaggiava, diretto in Italia, un cittadino boliviano residente nel nostro paese.

All’interno dell’autovettura, occultati in un bracciolo, sono stati rinvenuti due sacchetti di plastica contenenti foglie di coca del peso di oltre 90 grammi.

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica di Sondrio, ed il responsabile è stato denunciato per violazione dell’art. 73 c. 5 del D.P.R.309/90.

L’operazione si inquadra nell’ambito delle sinergie tra l’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza, ancor di più integrate sulla base del recente Protocollo di Intesa, sottoscritto tra le due Istituzioni a livello centrale nel mese di aprile del corrente anno.

La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla Procura della Repubblica di Sondrio, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 188/2021.

Nulla osta A.G.: concesso

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale