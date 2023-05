Disabilità. Autismo, Locatelli: progetto ENAC aiuta a costruire un futuro migliore

“Necessario valorizzare esperienze positive fuori e dentro l’Italia”

(DIRE) Roma, 9 Mag. – “Tante volte in Italia non sappiamo quello che abbiamo e spesso mi ritrovo, anche quando mi confronto con l’estero, a dover raccontare le nostre esperienze. Oggi, qui, stiamo costruendo insieme un futuro migliore perché abbiamo qualcuno che ci ascolta: l’ENAC “. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo all’evento ‘Autismo: Best practices per viaggiare in aereo’, che si è svolto questa mattina, a Roma, organizzato dall’ENAC.

“Ci sono bambini e ragazzi che hanno bisogno di costruire il loro futuro, anche viaggiando, come e quando vogliono con rispetto e dignità. Il progetto Enac è un’altra opportunità per far capire che non siamo secondi a nessuno. In Italia dobbiamo migliorare tante norme ma questo è anche il momento giusto per raccontarci. Come nel sistema aeroportuale serve un raccordo, anche nella vita delle persone è così, non servono prestazioni spezzettate ma un progetto di vita.

La grande sfida si consuma adesso, nel giro di 1-2-3 anni di tempo per cercare di ‘contaminare’ in senso positivo altri che lavorano non solo nel settore del trasporto ma nei settori più disparati del nostro paese. Serve valorizzare gli esempi positivi dentro e fuori il paese”, conclude. (Mab/ Dire) 12:22 09-05-23 ( foto d’archivio)