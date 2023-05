Donne. Casellati: Ancora pregiudizi se raggiungono traguardi di prestigio

(DIRE) Roma, 9 Mag. – Questo evento “certamente rappresenterà un’opportunità per porre l’attenzione sugli importanti risultati conseguiti in tema di parità di genere. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che, per raggiungere prestigiosi traguardi, molte donne sono state spesso costrette ad affrontare pregiudizi, che per molto tempo hanno costituito un ostacolo insormontabile per il riconoscimento dei loro meriti”. Lo scrive il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, nel messaggio inviato alla presentazione del libro “Donne che fanno la differenza” di Lella Golfo, che si è tenuta presso la sede di Confindustria Basilicata a Potenza.

“Oggi la leadership femminile nelle Istituzioni, nelle imprese e più in generale nel mondo del lavoro – osserva la ministra – si sta affermando come una realtà solida e sempre più diffusa, ma c’è ancora tanta strada da fare. Sono quindi particolarmente lieta che proprio nella città di Potenza, nella Regione che mi ha eletto senatrice per la presente Legislatura, il dibattito attorno al tuo pregevole volume, di cui ho avuto il piacere di scrivere la prefazione, consenta di ripercorrere il cammino delle donne nella nostra società e di ricordare che la storia dell’emancipazione femminile è ricca di esempi di donne che hanno vinto grandi sfide attraverso l’affermazione di sé in tutti i campi.

Ma nonostante siano state infrante barriere che prima sembravano infrangibili, sebbene sia vicino l’ottenimento di una parità sempre meno formale e sempre più sostanziale, il percorso non è ancora concluso. La sfida dell’oggi e del domani dovrà essere la reale conquista del potere decisionale, dei ruoli di gestione, degli ambiti strategici”. (Mar/ Dire) 17:49 09-05-23