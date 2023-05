Lecco. Operazione Call Center: fermato gruppo criminale specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti

I poliziotti della Squadra Mobile di Lecco hanno interrotto l’attività di un gruppo criminale specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti operante in diversi comuni della zona lecchese.

Il gruppo utilizzava una sorta di centralino unico dove i clienti potevano chiamare. Ricevuta la richiesta di cocaina, il centralinista inviava lo spacciatore disponibile per la consegna.

L’attività investigativa ha portato alla luce più di 8000 cessioni di cocaina per un valore commerciale di oltre 334.000 euro. Otto le ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Lecco, di cui due di custodia cautelare in carcere, due di arresti domiciliari e due prevedenti l’obbligo di dimora. Durante l’esecuzione di tali provvedimenti, uno degli indagati è stato trovato in possesso di 590 gr di cocaina.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lecco/articolo/1264645a79cda6ef5994479749