Maltempo. Bonaccini da Meloni per chiedere decreto per l’Emilia-Romagna

Priolo: necessaria legge speciale, temiamo per la montagna

(DIRE) Bologna, 9 Mag. – Al suo ritorno dal Sud America giovedì il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini chiederà un incontro alla premer Giorgia Meloni per chiedere un decreto legge ad hoc per i danni da maltempo. Lo anticipa la vicepresidente Irene Priolo, dopo aver tenuto una informativa in Assemblea legislativa sull’argomento nel pomeriggio di oggi. Un decreto legge permetterebbe di dare risarcimenti in una sola tranche e di farlo con “tempistiche più coerenti con la sofferenza delle popolazioni”. “Una legge speciale come per le Marche è necessaria- aveva detto in aula Priolo- perché in particolare la montagna richiederà uno sforzo senza precedenti. Ci servono molte risorse per cominciare subito un lavoro di grande ricostruzione”.

Per quanto riguarda le nuove evacuazioni “anche preventive” annunciate in vista del nuovo peggioramento di domani (è scattata la zona rossa in una buona fetta di regione) Priolo spiega che sono legate soprattutto all’evoluzione delle frane in Appennino. Quindi “non abbiamo numeri certi, abbiamo areali che possono essere coinvolti. Le nostre preoccupazioni sono per la fessurazione delle frane in montagna perché ci può essere un peggioramento degli scivolamenti”. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, informa ancora l’assessora ad Ambiente e Protezione civile nella giunta Bonaccini, si sta procedendo telonatura degli argini per dare maggiore solidità ai corsi d’acqua. L’assemblea legislativa, intanto, ha approvato un pacchetto di risoluzioni (accolte anche richieste di Lega, Forza Italia e Rete civica) in cui si chiedono tra le altre cose risarcimenti in tempi rapidi ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni per le alluvioni e sostegno ai Comuni alle prese con l’emergenza.

Per Fratelli d’Italia una l’assunzione di responsabilità non c’è stata. “Crediamo che un po’ di autocritica andasse finalmente fatta, anche da chi, per decenni, ha posto in essere queste politiche fallimentari”, afferma la capogruppo meloniana in Regione Marta Evangelisti. “L’assessore si è- afferma infatti Evangelisti a proposito della relazione di Priolo- limitata ad elencare le zone colpite dagli eventi e i danni che hanno subito. Non una parola sull’operato della Regione, sui reali motivi che stanno alla base di quanto è successo”. Quanto si fa “è evidente che non è sufficiente, soprattutto per quelle situazioni straordinarie, come le piene di questi giorni”, sottolinea da parte sua l’azzurra Valentina Castaldini. “Francamente, in prima battuta, chiederei di spendere le risorse che abbiamo e chiudere le grandi opere incagliate da tempo”. (Bil/ Dire) 19:01 09-05-23