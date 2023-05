57enne della provincia di Lucca arrestato per detenzione di ingente quantità di immagini e video realizzati mediante l’utilizzo di minori

Gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni (SOSC) di Lucca, coordinati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) di Firenze, hanno arrestato un uomo di 57 anni, della provincia di Lucca, per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.

L’indagine scaturisce su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, a seguito di una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia circa la diffusione sulla rete internet di files di sfruttamento sessuale dei minori sul web.

All’esito degli scrupolosi accertamenti svolti, sia tradizionali che informatici, la SOSC di Lucca ha identificato l’utente segnalato, chiedendo e ottenendo dall’A.G. fiorentina la perquisizione, anche informatica, nei confronti del predetto.

L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi dispositivi informatici e di oltre 10.000 immagini e video di pornografia minorile, raffigurante anche infanti o bambini in età prepuberale. Ciò ha consentito agli operatori della Polizia Postale di Lucca di procedere all’arresto in flagranza di reato e di associarlo in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lucca/articolo/2721645b9b2fbb219830118622