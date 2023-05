Caro affitti. Miele (Lega): Governi di Centrosinistra hanno penalizzato i giovani

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Ha ragione il ministro Valditara: i governi di Centrosinistra non hanno fatto nulla per fronteggiare il problema del caro affitti. Hanno governato per dieci anni quasi ininterrottamente, senza neppure pensare a mettere in campo strumenti per aiutare gli studenti a sostenere il costo di un affitto.

Oggi, nelle città governate dal centrosinistra, ereditiamo una situazione insostenibile che deriva dalle loro politiche inadeguate. Inutile provare a nascondere l’evidenza: nulla hanno fatto per i giovani.

Per la Lega, lo studio non è un privilegio per pochi. È fondamentale garantire a tutti i nostri ragazzi un panorama abitativo decoroso”. Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele. (Vid/ Dire) 16:01 10-05-23