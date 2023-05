DDA di Catanzaro dispone 29 arresti e smantella gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al riciclaggio

09:00 – Operazione contro lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina coordinata dalla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di Catanzaro e portata a termine dalla Polizia di Stato ha fatto scattare l’arresto di 29 persone. All’operazione hanno partecipato anche l’Europol e l’Interpol.

I soggetti fermati questa mattina, a vario titolo, sarebbero appartenenti ad un’organizzazione criminale transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al riciclaggio di denaro.

Il gruppo era organizzato in “cellule” che utilizzavano la rotta del Mar Mediterraneo orientale per far arrivare in Italia i migranti, favorendo in questo modo l’immigrazione clandestina. Il gruppo operante smantellato oggi era presente in Grecia, Italia e Turchia.

