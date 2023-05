Difesa. Al CASD aperte le iscrizioni per il 25°corso di consigliere giuridico FFAA

(DIRE) Roma, 10 Mag. – Il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD) di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle Scienze della Difesa e della Sicurezza, ha avviato le iscrizioni al 25° Corso per “Consigliere Giuridico nelle Forze Armate. Così in una nota stampa.

L’attività formativa si inquadra nelle iniziative formative della Difesa tese a favorire l’integrazione interdisciplinare con il mondo accademico nazionale e di ricerca nel settore della difesa ed alla diffusione dei principi sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali ai sensi dell’art. 83 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 8 giugno 1977. Al corso per Consigliere Giuridico è associato il Master di II livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” (DIUCA) rilasciato dall’Università di Torino (http://www.masterdiuca.it/) in qualità di Ateneo convenzionato con il CASD.

Il Corso, il cui programma è perfezionato dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca (DiAFR) del CASD, ed è diretto dall’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) avrà inizio il 25 Settembre 2023 e termine il 25 giugno 2024 e si svolgerà con attività a distanza (Fase propedeutica in modalità autoapprendimento asincrona e Fase elearning di verifica delle conoscenze DI/DIU) ed attività residenziali (Fase di apprendimento in presenza) presso le strutture del CASD nella sede di Palazzo Salviati in Piazza della Rovere 83 a Roma.

Nei limiti dei posti disponibili possono partecipare al corso, ed al collegato Master universitario di II livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” (DIUCA):gli Ufficiali delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e il personale dei Corpi ausiliari delle Forze Armate; i Funzionari e Dirigenti civili del Ministero della Difesa; i discenti civili che si inscrivono al Master universitario di II livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” (DIUCA) secondo le modlaità stabilite dall’Università degli Studi di Torino convenzionata all’indirizzo http://www.masterdiuca.it/. (Com/Sim/ Dire) 19:06 10-05-23