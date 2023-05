DL Siccità, Pederzolli (Federbim):  in Audizione al Senato per un piano di lungo periodo

“Come mi aspettavo è stata una giornata proficua, non solo perché abbiamo illustrato le nostre idee al Governo, ma anche perché ci è stata data la possibilità di ascoltare interventi interessanti”. Ad affermarlo è il Presidente della Federbim, Gianfranco Pederzolli, all’indomani dell’Audizione tenutasi in Senato presso l’8° e la 9° Commissione, rispettivamente Ambiente ed agricoltura. Il Presidente ha esposto dubbi e proposte sul DL Siccità approvato lo scorso 14 aprile, ribadendo il concetto che “occorre avviare un piano di lungo periodo.

Durante l’intervento abbiamo chiarito quelle che per noi sono le priorità da affrontare: i rinnovi delle concessioni idroelettriche, i finanziamenti alle opere acquedottistiche per diminuire la dispersione idrica, la costruzione di bacini di raccolta per aumentare l’acqua trattenuta e una maggiore cooperazione e coordinazione tra le Istituzioni Centrali e gli Enti Locali”. E conclude “la Federbim, la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, è inoltre pronta a mettere in campo le risorse derivanti dai sovracanoni BIM, una fonte che può rivelarsi molto preziosa se inserita all’interno di una strategia Nazionale”.

Il Presidente nel corso del suo intervento ha inoltre ribadito “l’importanza della creazione del SI-BIM, un sistema informativo che andrà a mappare tutto il comparto Idroelettrico Italiano, con lo scopo di approfondire la conoscenza di un asset determinante per il nostro paese, in ragione della riserva idrica ed energetica”.

Comunicato Stampa