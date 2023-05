Istat. Bagnai: Misure Lega significative per la crescita del Paese

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “I dati Istat ci dicono che nel primo trimestre del 2023 il PIL italiano cresce più di quello di Francia e Germania, l’occupazione registra numeri positivi e la fiducia di consumatori e imprese migliora. Numeri incoraggianti, frutto anche delle misure portate avanti dalla Lega e ulteriormente migliorate nel governo di centrodestra: l’estensione della flat tax a 85mila euro per i lavoratori autonomi, il taglio del cuneo fiscale con aumenti degli stipendi per i nostri lavoratori, le risorse stanziate per sostenere le famiglie italiane contro il caro bollette, e infine la riforma fiscale all’insegna della semplificazione e dell’equità. Tutte misure che hanno sostenuto la crescita delle nostre PMI, fattore di resilienza e competitività del Paese.

Con responsabilità e determinazione, stiamo lavorando per far ripartire l’economia, per creare sempre più lavoro e dare risposte concrete a imprese e lavoratori. La fotografia scattata dall’Istat ci conferma che siamo sulla strada giusta. La Lega andrà avanti, con buona pace di chi è intenzionato a contestare le buone politiche di questo Governo per inseguire strumentalizzazioni e ideologie.

Alle critiche, rispondiamo con i fatti e con i numeri”. Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Bagnai, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e responsabile dipartimento Economia del partito. (Com/Pol/ Dire) 19:59 10-05-23